Иван Куадрадо
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 февр. 1979 (42) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
Валенсия
4 : 1
Райо Вальекано
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
4
Райо Вальекано
1
был в запасе