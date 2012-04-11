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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Куадрадо
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 февр. 1979 (42) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Валенсия
4 : 1
Райо Вальекано
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
4
Райо Вальекано
1
был в запасе