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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Велигтон (Велигтон Робсон Пена де Оливейра)
№3
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 авг. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:15
Малага
0 : 2
Вильярреал
39'
39'
39'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Осасуна
1
был в запасе