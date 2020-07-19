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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Хави Гарсия (Франсиско Фернандес)
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1987 (34) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вальядолид
2 : 0
Бетис
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
2
Бетис
0
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Бетис
3 : 0
Осасуна
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
3
Осасуна
0
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
Сельта
1 : 1
Бетис
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1
Бетис
1
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
Бетис
0 : 2
Вильярреал
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0
Вильярреал
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
Леванте
4 : 2
Бетис
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
4
Бетис
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
22'
63'
22'
63'
22'
63'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
22'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
5
Бетис
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур