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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Вячеслав Калашников
№6
Защитник
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 мая 1985 (35) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
Урал
0
Динамо
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Мордовия
3
Динамо
1
был в запасе
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Динамо
2 : 1
Урал
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Динамо
2
Урал
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
52'
52'
52'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
Волгарь
1 : 5
Динамо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Волгарь
1
Динамо
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
Динамо
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур