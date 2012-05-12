Вячеслав Калашников
№6
Защитник
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 мая 1985 (35) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
Урал
0
Динамо
0
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Мордовия
3
Динамо
1
был в запасе
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
Динамо
2 : 1
Урал
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Динамо
2
Урал
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
52'
52'
52'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
Волгарь
1 : 5
Динамо
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Волгарь
1
Динамо
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
Динамо
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур