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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Егор Тараканов
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2009/2010
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
19:00
Арарат-Армения
1 : 2
СКА-Хабаровск
64'
64'
64'
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Арарат-Армения
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала