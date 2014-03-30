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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Георгий Смуров
№23
Нападающий
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Команда
МИТОС
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4
Ангушт
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 28 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур