Андрей Силютин
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 1976 (44) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
Волга
3 : 0
Чита
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волга
3
Чита
0
был в запасе
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
Луч
2 : 2
Волга
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Луч
2
Волга
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
Волга
1 : 1
Урал
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волга
1
Урал
1
был в запасе
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
Волга
0 : 3
Волгарь
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0
Волгарь
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
Волга
1 : 1
Анжи
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
1
Анжи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
Краснодар
1 : 3
Волга
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
1
Волга
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
Волга
0 : 0
Витязь
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур