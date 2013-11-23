Сергей Рашевский
№58
Полузащитник
Подписаться
Команда
ТСК
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1980 (40) лет
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
Арсенал
1 : 0
Химик
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1
Химик
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 25 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3
Химик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
Луч
2 : 0
Химик
29'
29'
29'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2
Химик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
Ангушт
2 : 1
Химик
59'
59'
59'
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
59'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2
Химик
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 17 тур
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Химик
1 : 2
Уфа
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1
Уфа
2
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 15:00
Сибирь
2 : 0
Химик
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 15:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сибирь
2
Химик
0
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Химик
1 : 2
Сочи
14'
14'
14'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
14'
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 1
Арсенал
47'
47'
47'
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химик
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
Химик
1 : 0
Луч
83'
83'
83'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Химик
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур