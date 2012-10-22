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Евро-2020
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Олимпиада
Сергей Осадчук
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 окт. 1982 (38) лет
Рост
166
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4 : 0
Уфа
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4
Уфа
0
был в запасе
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
1
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Уфа
3 : 2
Химки
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3
Химки
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
Ротор
0 : 1
Уфа
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ротор
0
Уфа
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 5 тур
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 3 тур
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур