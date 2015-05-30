Владимир Михалев
№9
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1987 (33) года
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
50'
50'
50'
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 50' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 50' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
83'
83'
83'
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
83'
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0
Тосно
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
Сахалин
2 : 2
Волгарь
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сахалин
2
Волгарь
2
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2
Волга
3
был в запасе
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Сахалин
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
06.07.2014 06 июля 2014 вс 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1
Сахалин
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур