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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Котляров
№70
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 дек. 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур