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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Зернов
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 июля 1974 (46) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
8:00
Чита
3 : 2
Волга
21'
21'
21'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
8:00
21'
минуты: 1' - 51'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Чита
3
Волга
2
минуты: 1' - 51' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
14:00
Краснодар
1 : 3
Волга
11.05.2009
11 мая 2009
пн
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
1
Волга
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
15:00
Волга
0 : 0
Витязь
03.05.2009
03 мая 2009
вс
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 61' - 78'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 61' - 78' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
18:30
Балтика
0 : 0
Волга
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур