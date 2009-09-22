Максим Аристархов
№40
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 марта 1980 (41) год
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
Волгарь
1 : 0
Волга
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 15:00
минуты: 1' - 39'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 39' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
Волга
1 : 1
Урал
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волга
1
Урал
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
Чита
3 : 2
Волга
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Чита
3
Волга
2
минуты: 51' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
Волга
0 : 3
Волгарь
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0
Волгарь
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
Волга
1 : 1
Анжи
22.05.2009 22 мая 2009 пт 17:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
1
Анжи
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
Краснодар
1 : 3
Волга
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
1
Волга
3
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
Волга
0 : 0
Витязь
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
Балтика
0 : 0
Волга
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
Металлург
0 : 0
Волга
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Металлург
0
Волга
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур