Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Нидерланды
Косово
Португалия
Китай
Исландия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Реал
Краснодар
Фиорентина
Спартак
ЦСКА
Бавария
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Айдов
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гомель
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 апр. 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Анжи
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Арсенал
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
4
Арсенал
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Уфа
2
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
55'
55'
55'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Зенит
5
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур