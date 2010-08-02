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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Мартин Горак
№70
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
16 сент. 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
Спартак
5 : 3
Сибирь
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Спартак
5
Сибирь
3
был в запасе
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
Зенит
2 : 0
Сибирь
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2
Сибирь
0
был в запасе