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Олимпиада
Вадим Фирсов
№78
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1978 (42) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Анжи
3 : 0
Металлург
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Анжи
3
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
Металлург
1 : 3
Краснодар
55'
55'
55'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Металлург
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
Металлург
1 : 6
СКА-Хабаровск
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Металлург
1
СКА-Хабаровск
6
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
17:00
Металлург
1 : 2
Луч
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Металлург
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
Урал
1 : 2
Металлург
90'
90'
90'
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Урал
1
Металлург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
15:00
Сибирь
2 : 0
Металлург
38'
38'
38'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Сибирь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур