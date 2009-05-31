Этторе Мендичино
№90
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1990 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Ювентус
2 : 0
Лацио
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 52' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Лацио
0
минуты: 52' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
минуты: 48' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 48' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Лацио
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Лацио
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 36 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Лацио
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1
Лацио
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 22:45
Лацио
0 : 3
Милан
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Милан
3
был в запасе