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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Либор Козак
№18
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 мая 1989 (31) год
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2012/2013
2011/2012
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
был в запасе