Либор Козак
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 мая 1989 (31) год
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
был в запасе