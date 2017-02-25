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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мауро Сарате
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 марта 1987 (34) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
Уотфорд
1 : 1
Вест Хэм
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уотфорд
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Уотфорд
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Уотфорд
2 : 1
Бернли
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 24 тур