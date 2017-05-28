Хуан Пабло Каррисо
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
6 мая 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
Лацио
1 : 3
Интер
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Интер
3
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
Интер
1 : 2
Сассуоло
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Интер
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
Интер
0 : 1
Наполи
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0
Наполи
1
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:45
Фиорентина
5 : 4
Интер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
5
Интер
4
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
Интер
2 : 2
Милан
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Милан
2
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Кротоне
2 : 1
Интер
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
2
Интер
1
был в запасе
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
Интер
1 : 2
Сампдория
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Сампдория
2
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 20:00
Торино
2 : 2
Интер
18.03.2017 18 марта 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Интер
2
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Интер
7 : 1
Аталанта
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7
Аталанта
1
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Рома
3
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
Интер
3 : 0
Пескара
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Пескара
0
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Лацио
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Интер
1
был в запасе