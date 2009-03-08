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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Табаре Виудес
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
8 сент. 1989 (31) год
Рост
164
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
был в запасе