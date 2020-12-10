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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Хосе Анхель Креспо
№15
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 февр. 1987 (34) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
испания. примера
англия. премьер-лига
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
ПАОК
0 : 0
Гранада
89'
89'
89'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
0
Гранада
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Омония
2 : 1
ПАОК
56'
56'
56'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Омония
2
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
ПСВ
3 : 2
ПАОК
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
3
ПАОК
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
ПАОК
4 : 1
ПСВ
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
4
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Гранада
0 : 0
ПАОК
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гранада
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур