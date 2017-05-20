Хави Варас
№13
Вратарь
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 сент. 1982 (38) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 20:00
Депортиво
3 : 0
Лас-Пальмас
20.05.2017 20 мая 2017 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:00
Спортинг
1 : 0
Лас-Пальмас
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 5
Атлетико
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0
Атлетико
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
Леганес
3 : 0
Лас-Пальмас
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 21:45
Лас-Пальмас
4 : 1
Бетис
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
4
Бетис
1
был в запасе
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 20:30
Эйбар
3 : 1
Лас-Пальмас
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
3
Лас-Пальмас
1
был в запасе
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
Сельта
3 : 1
Лас-Пальмас
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3
Лас-Пальмас
1
был в запасе
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Вильярреал
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
1
Вильярреал
0
был в запасе
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Эспаньол
4 : 3
Лас-Пальмас
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4
Лас-Пальмас
3
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
5 : 2
Осасуна
05.03.2017 05 марта 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
5
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Реал
3 : 3
Лас-Пальмас
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:45
Малага
2 : 1
Лас-Пальмас
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Севилья
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Валенсия
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 0
Спортинг
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:15
Атлетико
1 : 0
Лас-Пальмас
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
Бетис
2 : 0
Лас-Пальмас
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур