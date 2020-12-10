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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Аруна Коне
№2
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
11 нояб. 1983 (37) лет
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2014/2015
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
79'
79'
79'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Сивасспор
0 : 1
Вильярреал
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сивасспор
0
Вильярреал
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
40'
79'
40'
79'
40'
79'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
40'
79'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур