Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Нидерланды
Китай
Исландия
Кения
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Краснодар
Реал
Фиорентина
Спартак
ЦСКА
Барселона
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Ривас (Давид Родригес)
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 дек. 1978 (42) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
75'
75'
75'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
был в запасе
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2
Бетис
3
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3
Бетис
3
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
78'
78'
78'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Малага
2
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе