Роберто Канелья
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 февр. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 23:30
Спортинг
2 : 1
Валенсия
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Спортинг
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе