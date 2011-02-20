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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Омар (Омар Гарсия)
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 июня 1988 (32) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Вильярреал
1 : 1
Малага
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Малага
1
был в запасе