Карлос Альварес
№22
Нападающий
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Команда
Мурсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 апр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:00
Севилья
3 : 0
Спортинг
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур