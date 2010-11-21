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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхио Прендес
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 июля 1986 (34) года
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1
Спортинг
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 12 тур