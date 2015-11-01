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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Эрнандес
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 февр. 1980 (41) год
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
20:15
Спортинг
1 : 0
Малага
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур