Иван Эрнандес
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 февр. 1980 (41) год
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
Спортинг
1 : 0
Малага
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур