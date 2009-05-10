Йорген Колин
№12
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 янв. 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Альмерия
3 : 1
Спортинг
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
3
Спортинг
1
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Хетафе
5 : 1
Спортинг
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
5
Спортинг
1
был в запасе