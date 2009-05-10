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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Йорген Колин
№12
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 янв. 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Альмерия
3 : 1
Спортинг
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
3
Спортинг
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Хетафе
5 : 1
Спортинг
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
5
Спортинг
1
был в запасе