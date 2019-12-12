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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Мичел (Маркос Мадера)
№8
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 нояб. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
66'
66'
66'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
1
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Севилья
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
71'
71'
71'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
30'
30'
30'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
30'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур