Андреу (Андреу Майораль)
№4
Полузащитник
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Команда
Полония
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июня 1983 (37) лет
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Херес
0 : 0
Спортинг
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Херес
0
Спортинг
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1
Спортинг
0
был в запасе
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
был в запасе
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
Спортинг
1 : 0
Альмерия
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1
Альмерия
0
был в запасе