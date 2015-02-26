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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Элиу Пинту
№23
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
29 февр. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
Легия
0 : 3
Аякс
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
3
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
Аякс
1 : 0
Легия
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
был в запасе