Элиу Пинту
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
29 февр. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
Легия
0 : 3
Аякс
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
3
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
Аякс
1 : 0
Легия
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
был в запасе