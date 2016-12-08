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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эйонг Эно
№21
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 марта 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2009/2010
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Стандард
1 : 1
Аякс
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Стандард
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сельта
1
Стандард
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Стандард
1 : 1
Сельта
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур