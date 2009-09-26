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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Олимпиада
Салваторе Зиццо
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
3 апр. 1987 (34) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 2
Ганновер-96
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
4
Ганновер-96
2
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1
Боруссия
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Хоффенхайм
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Майнц
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
1
Майнц
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур