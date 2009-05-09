Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Нидерланды
Китай
Исландия
Сербия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Краснодар
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Спартак
ЦСКА
Бавария
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эби Смолярек
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 янв. 1981 (40) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Челси
4 : 3
Болтон
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
4
Болтон
3
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
2
Болтон
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
89'
89'
89'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Болтон
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Тоттенхэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Болтон
3
Тоттенхэм
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Болтон
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
3
Болтон
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
2 : 1
Портсмут
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Болтон
2
Портсмут
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Челси
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
0
Челси
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Болтон
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Болтон
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур