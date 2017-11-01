Карим Эль-Ахмади
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
27 янв. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
54'
54'
54'
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
66'
66'
66'
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
Наполи
3 : 1
Фейеноорд
47'
47'
47'
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Наполи
3
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Фейеноорд
0 : 4
Манчестер Сити
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Фейеноорд
0
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур