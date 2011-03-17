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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дарио Цвитанич
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 мая 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
Спартак
3 : 0
Аякс
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спартак
3
Аякс
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
Аякс
0 : 1
Спартак
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
0
Спартак
1
был в запасе