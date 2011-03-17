Дарио Цвитанич
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 мая 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
Спартак
3 : 0
Аякс
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спартак
3
Аякс
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
10.03.2011 10 марта 2011 чт 23:05
Аякс
0 : 1
Спартак
10.03.2011 10 марта 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
0
Спартак
1
был в запасе