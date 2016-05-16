Исмаил Айссати
№14
Полузащитник
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Команда
Аланьяспор
Гражданство
Марокко
Дата рождения
16 авг. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Спартак
3 : 0
Ахмат
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 33'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 33' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:00
Ахмат
2 : 0
Амкар
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
2
Амкар
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0
Ахмат
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 14:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 14:30
Уфа
1 : 0
Ахмат
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 14:30
Ахмат
3 : 2
Анжи
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
3
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
14.03.2016 14 марта 2016 пн 19:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
14.03.2016 14 марта 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Ахмат
2 : 1
Локомотив
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ахмат
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:30
Ахмат
2 : 1
Спартак
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 17:00
Амкар
1 : 0
Ахмат
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
Ахмат
0 : 0
ЦСКА
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2
Рубин
1
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:30
Краснодар
1 : 1
Ахмат
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур