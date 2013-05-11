Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Китай
Нидерланды
Кения
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Барселона
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бретт Холмен
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
27 марта 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Астон Вилла
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
22:00
Астон Вилла
6 : 1
Сандерленд
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
6
Сандерленд
1
был в запасе
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Астон Вилла
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
0
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Фулхэм
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
Сток Сити
1 : 3
Астон Вилла
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1
Астон Вилла
3
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1
Астон Вилла
2
был в запасе
04.03.2013
04 марта 2013
пн
22:59
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
04.03.2013
04 марта 2013
пн
22:59
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Астон Вилла
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
2
Астон Вилла
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
16:30
Астон Вилла
2 : 1
Вест Хэм
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Вест Хэм
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3
Астон Вилла
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:30
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
20:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Саутгемптон
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Суонси
2 : 2
Астон Вилла
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
2
Астон Вилла
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
20:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
8
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 3
Астон Вилла
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
1
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Показать все игры