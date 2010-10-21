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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ник ван дер Велден
№14
Полузащитник
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Команда
Виллем II
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
16 дек. 1981 (39) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Динамо
82'
82'
82'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Динамо
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
БАТЭ
4 : 1
АЗ Алкмаар
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
4
АЗ Алкмаар
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур