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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Мендес
№6
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 авг. 1982 (38) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2010/2011
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур