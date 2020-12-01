Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Китай
Нидерланды
Кения
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Барселона
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ронни Шварц
№89
Нападающий
Подписаться
Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 авг. 1989 (31) год
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
был в запасе