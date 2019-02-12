Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Косово
Китай
Нидерланды
Кения
Португалия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Барселона
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маурисио Исла
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фенербахче
Гражданство
Чили
Дата рождения
12 июня 1988 (32) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
франция. лига 1
италия. серия а
англия. премьер-лига
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2013/2014
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
14'
14'
14'
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала