Маурисио Исла
№4
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Чили
Дата рождения
12 июня 1988 (32) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
14'
14'
14'
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала