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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ален Неф
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
6 февр. 1982 (39) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2010/2011
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 1
Анжи
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Ливерпуль
2 : 2
Янг Бойз
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ливерпуль
2
Янг Бойз
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Удинезе
2 : 3
Янг Бойз
82'
82'
82'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Удинезе
2
Янг Бойз
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
Удинезе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
19:00
Анжи
2 : 0
Янг Бойз
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Анжи
2
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур