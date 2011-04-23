Ян Копривец
№37
Вратарь
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Команда
Бари
Гражданство
Словения
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:00
Удинезе
0 : 1
Дженоа
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Дженоа
1
был в запасе