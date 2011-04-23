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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Ян Копривец
№37
Вратарь
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Команда
Бари
Гражданство
Словения
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:00
Удинезе
0 : 1
Дженоа
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Дженоа
1
был в запасе