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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Корджан Челикай
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
31 дек. 1987 (33) года
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
Бешикташ
1 : 2
ЦСКА
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Бешикташ
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0
Бешикташ
1
был в запасе
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
Бешикташ
0 : 3
Вольфсбург
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
0
Вольфсбург
3
был в запасе