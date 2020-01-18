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Материалы
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Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
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Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жереми Менез
№7
Нападающий
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Команда
Америка
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Париж
2 : 3
Сент-Этьен
23'
23'
23'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
23'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Париж
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала