Мирослав Маркович
№13
Нападающий
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Команда
Балтика
Гражданство
Сербия
Дата рождения
4 нояб. 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб -:-
Балтика
-:-
Краснодар-2
27.02.2021 27 февр. 2021 сб -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
-
Краснодар-2
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 25 тур